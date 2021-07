Latviete ierakstījusi dziesmu kopā ar Holivudas zvaigzni Idrisu Elbu

“Ak dievs, tu izklausies kā Madonna 80. gados!” Es domāju, kad man būs 60, 70, 80 gadi – es to balss ziņu atcerēšos. Man Idriss Elba teica, ka es izklausos kā Madonna! Tas nav slikts salīdzinājums. Nezinu, vai tā ir taisnība, bet es pieņemšu to," ar sajūsmu atminas Elīza.

Elba pasaulē pazīstams ar dalību seriālos "Noklausīšanās" (The Wire), "Luters" (Luther), "Ofiss" (The Office), kā arī redzams kinolentēs “Pacific Rim”, “Kalns starp mums" (The Mountain Between Us), "Mollijas spēle" (Molly's Game), vairākās “Marvel” supervaroņu filmās un citur. Tāpat viņš ir pazīstams arī kā dīdžejs un uzstājas, izmantojot vārdu DJ Big Driis. Žurnāls “People” 2018. gadā Elbu atzina par pasaulē seksīgāko vīrieti.