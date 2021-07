Žaklīna Cinovska nikna par nule izsludināto boksa šovu: "Kad vienreiz beigsiet zagt manas idejas?"

"Vai vienreiz beigsiet zagt manas idejas? Latvija taču maza! Vai jums pašiem nav kauns, ka paši nevarat radoši izdomāt neko orģinālu? Tad, kad lokdauns mūsu TV boksa šovu "Rokijs LV" apstādināja, tad tagad, kad viss atsākas - dažiem netraucē to vienkārši nozagt!! Izzi - pizzi. Forši, ne?" rakstīja Cinovska.

Viņa ierakstā vērsās pie viena no boksa šova vadītāja Kristapa Zuša, kurš, kā noprotams no Cinovskas, sadarbojies arī šova "Rokijs LV" tapšanas laikā. "(..) Bet par šo boksa TV šova nosperšanu, vispār negribās runāt. Tas tika izgudrots laikā, kad mūsu sabiedrībā sākās interese par boksu tieši [Maira] Brieža panākumu dēļ! Kā saka - īstais laiks, īstā vieta. Nu un tad jau 2017. gadā sākām! Ļoti sarežģīts TV projekts. Tika veiktas aptaujas, apzināti boksa klubi, noskaidrotas TV skatītāju vēlmes un mērķauditorija. Komplicēts projekts! (bet mani jau tas nekad nav atturējis!) Bet diemžēl to apstādināja lokdauns.