Dženifera Anistone pārtraukusi attiecības ar cilvēkiem, kuri ir pret Covid-19 vakcīnu

Pagājušajā nedēļā seriāla "Draugi" zvaigzne atklāja, ka ir "zaudējusi dažus cilvēkus no savas iknedēļas rutīnas", kuri ir pret Covid-19 vakcīnu.

Daži no viņas "Instagram" sekotājiem metās vaicāt, kādēļ viņa ir tik norūpējusies, ja jau ir vakcinēta.

"Ja jums ir kāds no Covid-19 paveidiem, jūs to varat pārnest arī man. Es varbūt saslimšu vieglā formā, bet es nenonākšu slimnīcā un nemiršu. Taču es to varu pārnēsāt kādam, kurš nav vakcinējies un kura veselība ir apdraudēta, - tādējādi apdraudot viņu dzīvību," klāstīja Anistone.