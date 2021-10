Eirovīzijas uzvarētāji priecē fanus ar jaunu singlu

"Måneskin" (tulkojumā no dāņu valodas – mēnessgaisma) ir itāļu rokgrupa, kura pēc uzvaras Eirovīzijas dziesmu konkursā, ir kļuvuši par globālu fenomenu un, pateicoties viņu beidzamajiem singliem “Zitti E Buoni”, “I Wanna Be Your Slave” un “Beggin”, pāris mēnešu laikā ir kļuvuši par globāli vienu no visvairāk mūzikas straumēšanas platformās atskaņotajiem māksliniekiem ar vairāk nekā 3 miljardiem straumējumu kopā.