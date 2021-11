Drīzumā pie skatītājiem nonāks boksa šovs, kuru vadīs Kambala un Zutis

Dalībai šovā pieteicās vairāki simti dalībnieku, no kuriem pirmajās epizodēs tiks atlasīti desmit spēcīgākie, mērķtiecīgākie un vislabāk motivētākie censoņi, lai dotos uz nometni, kur par viņu prasmju pilnveidošanu rūpēsies Latvijas boksa spīdekļi Kaspars Kambala un Kristaps Zutis , savukārt atbildību par dalībnieku fizisko sagatavotību uzņemsies sasniegumiem bagātais spēkavīrs Raivis Vidzis .

Vadītājiem palīdzēs arī Latvijas labākie boksa treneri. Kā atzīst šova veidotāji, skatītājiem tā būs lieliska iespēja pārliecināties par to, ka boksā svarīgākais ne vienmēr ir fizisks spēks – tikpat lielu lomu spēlē mentālā sagatavotība un cīņasspars.

"Bokss Latvijā ir kļuvis par vienu no populārākajiem sporta veidiem, pateicoties tādiem vārdiem kā Mairis Briedis, Ričards Bolotņiks un Kristaps Zutis. Pasaulē bokss un cīņu sporta veidi ir sasnieguši augstāko atzīmi līdz šim, tāpēc vēlamies arī Latvijā piedāvāt kvalitatīvu saturu, ko pieprasa skatītāji," pastāstīja šova producents Kristians Alhimionoks.

"Boksa akadēmija" būs skatāma no 15. televīzijā Go3, bet no 29. novembra kanālos TV6 un TV3 Plus.