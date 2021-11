"X Faktoru" jau atkal nākas pamest uzreiz diviem dalībniekiem

Šova dalībniekam Eduardam Rediko izkrita tā laimīgā loze uzstāties otrajā tiešraidē kā pirmajam. Viņš izpildīja Sema Smita dziesmu “Writings On The Wall” no Džeima Bonda sāgas filmas “Spektrs”. Pats Eduards atzina, ka "X Faktors" dod lielisku iespēju izpildīt dažāda stila dziesmas un cerēja, ka skatītāji sajuta šīs emocijas. “Diezgan nopietns pieteikums šī vakara koncertam, Reini, man skauž, ka tev ir šāds dalībnieks,” tā atzina Aija Auškāpa.