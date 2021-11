Šovā "X Faktors" izbalsoti visi mentores Aijas Auškāpas dalībnieki

Vakara turpinājumā grupa "We" izpildīja pasaulslavenās puišu grupas "One Direction" dziesmu “Story Of My Life”, ar kuru viņas vēlējās nodot skatītājiem katra savu stāstu. Žūrijas pārstāvis Marats Ogļezņevs atzina, ka šīs nedēļas priekšnesums no kopskaņas viedokļa nebija tik veiksmīgs kā pagājušajā nedēļā, bet individuāli katra sevi parādīja ļoti labi.