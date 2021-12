"X Faktoru" pirms lielā fināla nākas pamest Dionai Liepiņai

Žūrija nespēja vienoties par to, kuram šovs bija jāpamet, tāpēc tika iedarbināts 200 sekunžu skatītāju balsojums, pēc kura noskaidrojās, ka no šova pirms fināla izstājas un godpilno ceturto vietu šova ceturtajā sezonā iegūst Diona Liepiņa. Iknedēļas skatītāju simpātiju balvu ieguva Viktors Buntovskis.

Savā pirmajā pusfināla priekšnesumā atraktīvais Eduards Rediko izpildīja mūžam dzīvās grupas “Queen” dziesmu “Don’t Stop Me Now”, kuru viņa mentors Reinis Sējāns vērtēja šādi: “Šis ir tāds mūsu komandas piegājiens – eksperimentēt, dauzīties un priecāties. Es tevi apsveicu ar šo brīnišķīgo pieredzi” Kā otro dziesmu Eduards dziedāja Bejonses dziesmu “Listen”, kura piecēla kājās visu žūriju. “Tu esi lielisks vokālists,” teica Marats Ogļezņevs.

Pusfināliste Grēta Grantiņa kā pirmo dziesmu šova pusfinālā izpildīja Adeles dziesmu “Make You Feel My Love”, kuras izpildījums piecēla kājās gan Reini Sējāni, gan Intaru Busuli, kurš Grētai veltīja šādus vārdus: “Tas bija super! Tas bija skaisti! Tas bija patīkami gan acīm, gan ausīm.” Savukārt kā vakara otro dziesmu Grēta izpildīja tikpat spēcīgas vokālistes Bejonses dziesmu “Love On Top”. “Tu mani nošarmēji. Tavs skaties atkal trāpīja manā sirdī”, tā atzīmēja Reinis Sējāns.