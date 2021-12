Noskaidroti vērienīgā boksa šova finālisti

Iepriekšējā epizodē no šova tika izbalsots Arturs, atstājot Kambalas komandu mazākumā, kas gan nozīmē, ka pēdējais dalībnieks, kurš atstāj šovu, būs no Zuša komandas. Pēdējais balsojums neizpalika bez pārsteigumiem – Kristaps Zutis, nesagaidot balsojuma sākšanu, paziņoja, ka pats izlems par dalībnieku, kurš atstās šovu. Zuša izvēle krita uz tukumnieku Aini, kurš jau no pirmās epizodes kļuva par vienu no redzamākajiem un spilgtākajiem šova dalībniekiem. Savu izvēli viņš pamatoja ar Aiņa pieticības trūkumu un brīžiem nepamatoti bravūrīgo uzvedību.