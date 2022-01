Vientuļās sirdis aicina pieteikties jaunam mīlas šovam

“Dalībnieki tiks izmitināti trīs romantiskās "mīlas ligzdiņās". Tie būs trīs atsevišķi apartamenti Saulkrastos, pie jūras, kur atkarībā no šova noteikumiem dalībniekiem būs iespējams pavadīt no vienas līdz piecām dienām. Jūras tuvums dod vaļu fantāzijai ne tikai saulainā vasaras dienā. Varbūt kāds no dalībniekiem būs kaislīgs ziemas peldētājs? Šovs būs vērsts uz patiesu iepazīšanos, tas notiks reālā vidē, kur pārim iespējams iepazīt vienam otru gan kopīgos piedzīvojumos, gan sadzīviskās situācijās. Ierobežotais laiks, kuru dalībnieki pavadīs kopā, un vide radīs dinamiskas attiecības, iespējams, raisot savstarpējas simpātijas uzreiz no pirmā acu skatiena vai iepazīstot vienam otru pakāpeniski vairāku dienu garumā,” apgalvo šova producente Indra Miziša.