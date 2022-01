Noskaidroti šova “Boksa akadēmija” fināla pāri

Par noslēdzošās sērijas galveno intrigu kļuva fināla cīņu pāru sadalījums, it īpaši ņemot vērā, ka Zuša komanda bija vairākumā un kādam no šova dalībniekiem uz finālu būs jāpaliek “aiz borta”.

Šova mentori fināla pārus atlasīja, izvērtējot svara kategoriju, fizisko sagatavotību un boksēšanās prasmes. Līdz ar to finālā savā starpā sacentīsies atlētiskais Mairis un fitnesa treneris Artis. Abus dalībniekus mentori raksturo kā labi trenētus un mērķtiecīgus dalībniekus. Citā smagsvaru cīņā šova jaunpienācējs Nazars no Ukrainas stāsies pretī vienam no Latvijas krosfita kustības aizsācējiem Reinim. Lai arī Nazaram boksā ir lielāka pieredze, Reinis šova laikā sevi ļoti labi apliecināja. Boksa kvalitātes ziņā, iespējams, aizraujošākā cīņa var izvērsties starp pieredzējušo Māri un disciplinēto Igoru. Abi dalībnieki šova laika izrādīja lielisku attieksmi un sagatavotību.