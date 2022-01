"Artuss paņēma dēlu, aizbrauca." Daneviča un Kaimiņš publiski risina ģimenes nesaskaņas

Absolūti nesaprotu šādus Dārtas tvīta motīvus, jo Dārta zina, ka mēs ar dēlu atrodamies manā deklarētajā dzīvesvietā. Dēlu paņēmu šodien ap 17:30 no Dārtas. Saskaņā ar mūsu vienošanos - dēls pie manis ir līdz trešdienas rītam. Es mūsu privāto dzīvi neesmu tendēts publiski komentēt, tomēr diemžēl šobrīd esmu spiests to darīt, lai kliedētu aplami radīto iespaidu.

Tāpat Daneviča šķietami publiskojusi fragmentu no abu savstarpēji noslēgtā līguma, kurā teikts, ka tēvam tiek noteikta sekojoša saskarsmes kārtība ar dēlu: "katras nedēļas otrdienās, piektdienās, svētdienās, no attiecīgās dienas plkst. 9:00 līdz 9:30, paņemot dēlu no dzīvesvietas un atgriežot dēlu viņa dzīvesvietā tās pašas dienas vakarā." Vēl mirkli vēlāk Daneviča paziņoja, ka "gaida policiju".