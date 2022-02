Kiviča bijusī sieva ar jauno draugu uzmirdzēs pašmāju attiecību šovā

Slavenības ļausies dažādām avantūrām, romantiskiem pārsteigumiem, lutināšanai un nebaidīsies pavilkt mīļoto un cits citu uz zoba, iepazīstot no jauna ne tikai viens otru, bet arī iedvesmojot skatītājus uz ikdienas rutīnu paraudzīties no pavisam cita skatu punkta. Līdzās privātiem attiecību stāstiem ik sēriju pāri tiksies arī kopīgā "Zoom" zvanā, lai apspriestu tādas būtiskas tēmas kā, piemēram, romantika, mājas pienākumi, atpūta, attiecības ar bērniem un vecākiem, ģimenes budžeta plānošana, attiecību krīzes un sekss. Turklāt varam pačukstēt, ka uzvirmos kaislības, jo nav noslēpums, ka vienas, pareizas mīlestības formulas nemaz nav.

Karstas diskusijas raisīs arī šķietami tik vienkāršs jautājums kā ziedu dāvināšana mīļotajai – cik bieži un kad jāļaujas šādām jūtu izpausmēm? Dīdžejs [Ex] da Bass, tāpat kā Artūrs Vītiņš, uzskata, ka ziedus un dāvanas mīļotajai var un vajag pasniegt galvenokārt “parastās” dienās, nevis tikai svinamajos datumos. Taču Evai Edge ir svarīgi nepalaist garām itin visas, arī šķietami nenozīmīgās atzīmējamās dienas, kurās viņas sieva, ņemot vērā arvien pieaugošo ģimenes svētku skaitu, orientējas ar grūtībām. Atšķirīgi viedokļi pāru starpā valda arī par to, kā būtu jāsadala pienākumi ģimenē - [Ex] da Bass jeb Mareks un Ranta mājas soli veic kopīgiem spēkiem un nedala “sieviešu un vīriešu darbus”, bet Dukuru un Ozolu ģimenē ir tikai vīrietim vai sievietei domāti pienākumi – tā, piemēram, miskasti iznes tikai un vienīgi Miks, bet krāsns kurināšanas darbi ir nodoti Andra pārziņā. Netrūks arī spraiga domu apmaiņa par to, kā rīkoties, ja mīļotais ir pārāk greizsirdīgs, kā arī vērtīgi triki, kā plānot ģimenes budžetu un meklēt vienprātību bērnu audzināšanas jautājumos.