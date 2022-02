Mikam Dukuram pozitīvs Covid-19 tests; "Supernovas" finālā būs redzams uzstāšanās ieraksts

Jau ziņots, ka "Supernovas" pusfināla tiešraidē 5. februārī neparedzētas tehniskas kļūmes dēļ Dukura izpildītā dziesma "First Love" izskanēja bez iecerētajiem skaņas efektiem, tādēļ žūrijas un LTV pārstāvji lēma piešķirt mūziķim vietu finālā.

"Ko es vēlos!? Vēlos radīt to silto sajūtu, sirdīs, protams! Lai arī nebūšu uz vietas - ierakstā, kuru dzirdēsim, tas bija viss par ko domāju dziedot. Lai būtu pēc iespējas mazāk to lauzto siržu un katru no jums ieskauj mīlestība! Tuvojas taču Valentīndiena, viss būs labi!" piebilst Dukurs.