"Prāta vētras" mūziķis Māris Mihelsons pirmo reizi pastāsta par jaunajām attiecībām ar mīļoto Lauru

Intervijā viņš runā arī par šķiršanos no bijušās sievas un bērnu mātes Santas Pīlēnas (agrāk Bindemanes-Mihelsones). Vaicāts, kā viņš jūtas par to, ka sapnis par ģimeni nav īstenojies ar pirmo reizi, Mihelsons atbild: "Nu, tur jau neko vairs nevar padarīt. Cerība bija. Bet dzīve apmeta kūlenīti." Uz jautājumu, kā viņš tika ar to galā, mūziķis atklāja: "Es pat vairs neatceros, tas nenotika vakar… Kaut kā tiku, bet kā tieši? Labs ir vecais teiciens, ka laiks visu saliek pa vietām."