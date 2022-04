Pie skatītājiem atgriežas skandalozais seriāls “Nebaidies ne no kā” ar piedzīvojumiem Kostarikā

Andreja Ēķa režisētais spriedzes seriāls balstīts uz notikumiem, kas aprakstīti Latvijas skandalozā narkokurjera Rolanda Priverta autobiogrāfiskajā grāmatā “Nebaidies ne no kā”.

“Darbs pie šī seriāla kopā ar Andreju Ēķi un viņa komandu ir viena no manām vislabākajām profesionālajām un cilvēciskajām pieredzēm. Absolūta radoša brīvība, pozitīvs trakulīgums ar mērķi radīt iespējami labākos kadrus un izveidot galvu reibinošu stāstu skatītājiem. Esmu pateicīga par to, ka man bija šī iespēja un ar nepacietību gaidu gala rezultātu, jo divās nedēļās kopā piedzīvotais, kas tika nenogurstoši iemūžināts visoriģinālākajos veidos, pateicoties operatoru un tehniskā personāla maģijai uz laukuma - tā ir neaizmirstama pieredze! Es no sirds ceru, ka ikviens skatītājs sajutīs gan mūsu atdevi, azartu un spēles prieku, gan Dienvidamerikas karstuma un spriedzes sviedrus,” par otro sezonu stāsta aktrise Dārta Daneviča, kura atveido Kati.