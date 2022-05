Kas mūs pievīla? Zināms, kurā vietā Eirovīzijas pirmajā pusfinālā ierindojās "Citi zēni"

Žūrija piešķīra "Citiem zēniem" 39 punktus (12 punkti no Portugāles, 4 punkti no Moldovas, Islandes un Grieķijas, 3 punkti no Slovēnijas un Bulgārijas, 2 punkti no Armēnijas, Šveices un Lietuvas, un 1 punkts no Austrijas), bet no skatītājiem vien 16 punktus (10 punkti no Lietuvas, 5 punkti no Ukrainas un 1 punkts no Nīderlandes).