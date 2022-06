Kostarikas pirmā lēdija latviete Signe komentē seksuālās uzmācības skandālu, kurā ierauts viņas vīrs

"Divas Pasaules Bankas darbinieces apgalvoja, ka viņām nav paticis veids, kā Rodrigo laikā no 2008. līdz 2013. gadam uz viņām ir paskatījies, kā dejojis kādā no pasākumiem vai kā lietainā dienā piedāvājies aizvest līdz metro pieturai mašīnā, kurā jau sēdēja viņa meita. Apsūdzība tika celta ar lielu laika atstarpi, tikai 2019. gadā – kāpēc tik vēlu? Pasaules Banka to izskatīja trijās instancēs un konstatēja, ka nav pamata to saukt par seksuālu uzmācību. Bet politiskās kampaņas ietvaros šo varēja izmantot viņa pretinieki," skaidro viņa.