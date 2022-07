Festivāls "Baltica" pulcēs vairāk nekā 200 folkloras kolektīvu no Latvijas un ārzemēm

Festivāla dalībnieku vidū būs arī divi latviešu diasporas kolektīvi - Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa "Dūdalnieki" un Latvijas Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopa "Rēvele", kā arī četri viesu kolektīvi - muzikantu grupa no Mostes Igaunijā, dziedātājas no Serves Sāremā, folkloras ansamblis "Labingis" no Viļņas, kā arī Viļņas Universitātes folkloras ansamblis "Ratilio".