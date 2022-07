Āgenskalna tirgū notiks mazo izdevēju festivāls "Sābrs"

8. jūlijā no plkst. 16 līdz 19 notiks tirgošanās ar grāmatām un žurnāliem, 9. jūlijā no plkst. 12 līdz 14 notiks "zīnu" darbnīca kopā ar māksliniekiem Rebekai Lukošus un Jurijam Tatarkinam, izmēģinot izgatavot savu pirmo "zīna" eksemplāru. Tajā pašā dienā no plkst. 12 līdz 19 notiks tirgošanās ar "zīniem", no plkst. 19 līdz 20 tirgus pagalmā notiks improvizēta zīmējumu izrāde "Siltais zīmējums", savukārt plkst. 20 notiks "Diskotēka siltumnīcā".