Gads ar augšupejošu līkni: "Citi zēni" par slavu un to, kāpēc neveiksme Eirovīzijā patiesībā izrādījās liela veiksme

Apvienība šogad saņēma savu pirmo "Zelta mikrofonu" un, lai arī kategorijā "Tautas balsojums", puiši ar to lepojas. "Tautas balsojuma balva ir vissvarīgākā! Māksla veidojas tajā brīdī, kad ir kāds, kurš to rada, un kāds, kurš to grib dzirdēt. Un mūsu gadījumā daudzi grib dzirdēt!" Taču nākotnē "Citi zēni" vēlas saņemt arī mūzikas kritiķu novērtējumu. "Mums ir kur tiekties! Mums vēl ir jādabū "Zelta mikrofons" kādā kategorijā, kur vērtē žūrija," tā grupas solists Jānis Pētersons.