Svētku diena "Troņu spēles" faniem: "Pūķa nama" pirmizrādi būs iespējams skatīties latviešu valodā

Gandrīz 200 gadus pirms Dinerīsas dzimšanas Tārgārjeni bija viena no varenākajām Vesterosas dzimtām, kas pakļāva pūķus un citus karaļu namus cīņā par Dzelzs troni. Sekojot seriāla “Troņu spēle” (Game of Thrones) pārsteidzošajiem panākumiem, izklaides satura līderis HBO laiž klajā jaunu pēc rakstnieka Džordža R. R. Mārtina fantāzijas grāmatu sērijas “Dziesma par ledu un uguni” (A Song of Ice and Fire) motīviem tapušu seriālu “Pūķa nams” (House of the Dragon). Pirmizrādi seriāla pirmā epizode piedzīvos 22. augustā, LMT Viedtelevīzijā tā būs pieejama teju vienlaicīgi ar pasaules pirmizrādi, turklāt jau ar tulkojumu latviešu valodā.