Tie ir mūsējie! Svētkos iedvesmojies no ievērojamu Latvijas personību stāstiem

Cīnīties par to, kas pareizs

Latvijas vēsture sevī glabā stāstus par ievērojamām personībām, kas pašaizliedzīgi iestājušās par to, kas ir taisnīgs. Viens no šādiem stāstiem ir atspoguļots godalgotajā spēlfilmā “Tēvs nakts” (rež. Dāvis Sīmanis, 2018), kas vēsta par Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara laikā no nāves holokaustā paglāba 55 ebrejus. Tā ir vēstures liecība, kas sevī glabā vērtīgu atziņu: ikviena spēkos ir kļūt par varoni.