Vīriešiem un par vīriešiem: grāmatā apkopoti nobriedušas vīrišķības arhetipi

Tikko apgādā “Zvaigzne ABC” iznākusi Roberta Mūra un Duglasa Džileta grāmata “Valdnieks. Karotājs. Viedais. Mīlētājs. Nobriedušas vīrišķības arhetipi.” Laikā, kad vīriešiem no vienas puses tiek pārmesta “toksiskā maskulinitāte”, bet no otras puses jautāts “kur palikuši visi īstie vīrieši?” šī grāmata palīdz noskaidrot pašu galveno: kas tad ir vīrieša psihes pamatelementi (arhetipi) un kā nekļūdīgi nošķirt psiholoģiski nobriedušu vīrieti no nenobrieduša, infantila zēna.