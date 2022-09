Agata Muceniece ar bērniem bauda atpūtu Latvijā

Aktrise kādā no ierakstiem jau iepriekš uzsvēra, ka nekādi kūrorti nespēj sniegt to, ko brīvdienas pie ģimenes laukos, tāpēc katru gadu tiekot izlemts doties uz Latviju.

Neilgi pēc bijušā vīra kāzām intervijā "HELLO!" Muceniece izvairījās komentēt bijušā vīra jaunumus, taču runāja par to, kādu vīrieti nākotnē sev vēlētos redzēt blakus: "Ja es nākotnē kādu meklētu, šajās attiecībās godīgums būtu prioritāte. Mani neapmierina skaista bilde sociālajos tīklos, kas pēc tam pārvēršas ellē. Attiecībās vissvarīgākais ir tad, kad divi spēcīgi cilvēki var dzīvot viens bez otra, bet nevēlas. Vīrietim var būt iespēja jūs krāpt, jūs pat varat viņam to atļaut, bet galu galā viņam vienkārši nevajadzētu to darīt. Šis man ir ideāls tandēms, taču neesmu pārliecināta, ka atradīšu tādu variantu."