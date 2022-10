Žurnālista profesija - bīstama pat demokrātiskās valstīs

Citviet žurnālisti saskaras ar fizisku vardarbību vai arestiem no policijas puses, kad dara savu darbu - ziņo no protestiem. Piemēram, 2020.gada maijā Mineapolisā policija bez acīmredzama iemesla aizturēja CNN žurnālistu komandu brīdī, kad tā tiešajā ēterā ziņoja no vietas, kur bija izklīdināti vardarbīgos grautiņos pāraugušie protesti. Tikmēr Meksikā žurnālisti nereti tiek vardarbīgi aizturēti, ziņojot no protestiem, un 2022.gada pirmajos astoņos mēnešos tur nogalināti vismaz 13 žurnālisti - lielākais skaits, kāds jebkad dokumentēts, ziņo organizācija "Committee to Protect Journalists" (CPJ).