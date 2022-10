FOTO ⟩ "Zelta mikrofons'23" norisināsies Ķīpsalā un uzvarētāji saņems divas balvas

“Zelta Mikrofons” producente Elita Mīlgrāve uzsvēra to, ka ceremonija ir svētki mūziķiem un producentiem. Pēc divu gadu pārbaudījumiem izdzīvošanas režīmā “Zelta Mikrofons’23” ceremonija dodas uz plašākām telpām un rīko vērienīgu koncertu Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā 2023. gada 18. februārī. Turklāt, sperot soli uz priekšu, aicinām mūzikas mīļotājus būt daļai no ceremonijas.

Mūziķi un producenti ierakstus izvērtēšanai kādai no “Zelta Mikrofons” kategorijām var iesniegt termiņā no 1. oktobra līdz 1. decembrim. Lai izvairītos no ierakstu iesniegšanas vilcināšanas, iesniegumiem laikposmā no 20.11 līdz 1.12. tiek piemērota iesniegšanas maksa. Plašāka informācija un iesniegšanas anketa atrodama mājaslapā.