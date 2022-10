Māra Mellēna: Stāstniecības tradīcija Latvijā tiek uzturēta vairāk nekā 30 gadus

Kādā vecumā cilvēks var iesaistīties stāstniecības pasākumos? Vai obligāti jāsāk no mazotnes?

Mutvārdu stāstniecība tomēr paredz, ka cilvēks ir kaut ko dzirdējis. Ja gribas pašam nākt klajā ar izlasītu stāstu, tad ir jāsajūt, kā to no rakstveida teksta pārnest uz mutisku tekstu – kā padarīt to par savējo.