"X Faktora" zvaigzne Diona Liepiņa izdod jaunu singlu un maina skatuves vārdu

"Es vēl nekad iepriekš nebiju jutusies kā tad, kad radās dziesma "Pulksten 12". Lielākoties manu dziesmu vārdi ir samērā skumji, cerību un ilgu pilni, taču es zināju, ka vēlos radīt arī kaut ko pozitīvu, kaut ko viscaur priecīgu, bet es sev to neuzliku par pienākumu, es turpināju rakstīt par to, kā jūtos, nevis par to, kā es varētu justies kādā konkrētā mirklī. Es vienmēr nodomāju, ka gan jau pienāks “tas” brīdis, kad man būs šīs īstās emocijas, lai rastos kaut kas priecīgāks. Un tiešām – šis brīdis pienāca, dziesma radās, un ar lielu prieku varu to nodot klausītāju vērtējumam," saka dziedātāja.