"Dod pieci!" dīdžejiem pievienosies ukraiņu mūziķis ar latviešu saknēm

Edgars stāsta, ka viņam ir divas dzimtenes – Ukraina un Latvija, un abās valstīs jūtas kā mājās. Jaunais un talantīgais mūziķis atzīst, ka ar pacilātību gaida piedalīšanos šī gada »Dod pieci!» labdarības maratonā. Tā kā šī gada tēma viņu tiešā mērā ir skārusi personīgi, viņš norāda, ka ir vērtīgi ne tikai par to runāt, bet arī palīdzēt ukraiņu bēgļiem. «Latvija man tik īsā laikā ir devusi ļoti daudz – draugus, projektus, darbu un tagad vēl iespēju piedalīties »Dod pieci!». Šis projekts padara dzīvi daudz labāku, tādēļ esmu priecīgs būt daļa no tā. Pēc pārdzīvotā Ukrainā un raķetēm, kas sprāgušas virs manas galvas, esmu drošs, ka varu izturēt visu. Kā teica kāds mans draugs – šajā pasaulē ir daļa no paradīzes un daļa no elles, un mums jānomet rozā brilles un jāierauga realitāte tāda, kāda tā ir. Manuprāt, ieraugot realitāti, mēs varam apkārtējiem palīdzēt to padarīt labāku,» pārliecināts Edgars.