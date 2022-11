Kalvja Troskas muļķības

Tas, kā man kaut kādā mērā pietrūka, bija izteiktāks vienojošs vadmotīvs, labāka sasaiste starp atšķirīgajiem jokiem/stāstiem. Protams, visu it kā apvieno jau nosaukumā iedotā tēma “muļķības”, bet būtu gribējies, lai tās muļķības kaut kā vairāk izriet viena no otras. Tā tāda vienīgā lielā piesiešanās, ko varu iedomāties, nesākot piekasīties nebūtiskiem sīkumiem, ko, iespējams, varētu vēl pieslīpēt.

Stundu noturēt skatītāju uzmanību, vienam pašam uz skatuves stāstot jokus, nav nekāds joks. Izdarīt to, neļaujot zālē iestāties klusumam, jau ir meistarība.

Izrādes tūre šobrīd pilnā sparā notiek pa visu Latviju, tā ka varat vēl mēģināt noķert biļetes. Vismaz es iesaku to darīt. Protams, negaidiet no izrādes Bila Burra, Luija C.K. vai Džimija Karra līmeņa histērisku apraudāšanos no rēkšanas, bet esmu pilnīgi drošs, ka “Muļķības” liks izsmieties ikvienam.