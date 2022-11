Pirmo reizi Baltijā uzstāsies superzvaigzne The Weeknd

The Weekend ieguva savu pirmo “Grammy” balvu par skaņu celiņu dziesmai “Beauty Behind the Madness”, vienlaikus saņemot Oskara nomināciju par dziesmu “Earned It” (2015), kas sarakstīta filmai “Fifty Shades of Grey”. Filmu mūzikas panākumiem sekoja topu iekarošana ar dziesmu “Can't Feel My Face” (2015). Arī nākošā albumu “Starboy” (2016) hiti iekaroja topus. The Weeknd ir apbūris fanus ar nevainojamu balsi, dvēseli izjustiem dziesmu tekstiem un hipnotizējošiem bītiem. “Save Your Tears” (kopā ar Ariana Grande), “Blinding Lights”, “Wicked Games”, “Out of Time” ir tikai dažas no dziesmām, kuru dēļ The Weeknd ir viens visvairāk nominētajiem māksliniekiem balvām šogad “Billboard” mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kopumā saņemot 17 nominācijas.