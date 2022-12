Nosaukts "Positivus'23" festivāla galvenais mākslinieks

Jau kopš debijas albuma “In The Lonely Hour” (2014) Sam Smith ir uzkrājis virkni spožu sasniegumu - 35 miljoni pārdotu albumu, 45 miljardi klausījumu skaitu mūzikas straumēšanas vietnēs, četras Grammy balvas, trīs BRIT balvas, seši MOBO, Zelta globuss, Oskars, divi nr. 1 albumi, pieci nr. 1 singli, divi nr. 1 kā vokālistam no Naughty Boy (“La La La”, 2013) un Calvin Harris (“Promises”). Sam Smith ir paveicis visu un šo sarakstu varētu vēl ilgi turpināt, bet tā ir tikai neliela daļa no piedzīvotā.