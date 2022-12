Rīgā uzstāsies populārā hārdroka grupa "Nazareth"

Atjaunotā grupas sastāva producenta Rodžera Glovera (no "Deep Purple" grupas) pavadībā "Nazareth" komandā sāka dominēt hārdroka motīvi. "Rampant" (1974), "Hair Of The Dog" (1975) un "Close Enough For Rock n roll" (1976) albumi ir atzīti par hārdroka šedevriem.