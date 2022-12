Ārvalstu un pašmāju personības, kuras 2022. gadā esam zaudējuši

Ņūtona-Džona kļuva populāra 1971.gadā ar singlu "If Not For You", kas sasniedza Lielbritānijas hitparādes sesto vietu.

1978.gadā Ņūtona-Džona iemantoja pasaules slavu kā aktrise, kopā ar Džonu Travoltu tēlojot galvenās lomas Brodveja mūzikla "Grease" kinoadaptācijā. Albums ar mūziku no šīs filmas, kurā dzied arī Ņūtona-Džona, 12 nedēļas bija ASV albumu topa pirmajā vietā, bet viņas duetā ar Travoltu iedziedātais singls "You're the One That I Want" no šī albuma pasaulē tika pārdots 15 miljonos eksemplāru.