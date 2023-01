“Labāk, lai es besīju ar to, kas esmu, nevis mani mīl par to, kas neesmu”

Tas vakars man bija ar divējādām sajūtām. No vienas puses, bija liels gandarījums, ka ieguldītais darbs ir novērtēts, bet no otras - redzot to, kas notiek Ukrainā, balvas bija otršķirīgas. Tāpēc arī mana “Zelta Mikrofona” runa bija sadalīta divās daļās – par mūziku un notiekošo Ukrainā.