Džezā ne tikai meitenes! "Auziņš, Čudars & Arutyunyan Trio" laiž klajā albumu "Tutti Off Duty"

Mūziķi skaņas radīšanā pievērš uzmanību nekonvencionālajām tehnikām, kā to dēvē profesionāļu vidē – "extended techniques", un elektronikas sniegtajām iespējām. Kā jau tas pie latviešiem nereti novērojams, arī šī trijotne izaugusi no bagātas kormūzikas tradīcijas, tādējādi grupas daiļrade vienmēr saglabā melodiskumu un ir cieši saistīta ar cilvēka balsi. Albumu izdevusi mūzikas ierakstu kompānija "Skani", iekļaujot to Latvijas Mūzikas informācijas centra ierakstu katalogā LMIC.lv.