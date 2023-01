Niku Keivu sanikno mākslīgā intelekta radīta dziesma, kas sacerēta viņa stilā

Iepriekšējais "Nick Cave and The Bad Seeds" albums "Ghosteen" iznāca 2019. gadā, sasniedzot 1. vietu Portugāles un Beļģijas čārtos un "UK Independent Albums" čārtā, kā arī 2. vietu Austrālijas mūzikas čārtā. Savukārt gadu vēlāk tika izlaista koncertfilma "Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace", kuru papildināja arī skaņu celiņa albums.