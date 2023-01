Mūziķis Kristiāns Laizāns pieņem jaunu skatuves vārdu un publisko singlu

Kristiāns, daloties savās sajūtās, par skaņdarbu stāsta: "Dziesma ir gaidījusi savu publikāciju jau kopš 2021. gada. Man ir milzīgs prieks, ka tā ir sagaidījusi dienas gaismu, lai gan brīžiem šķita, ka tā paliks vien mana un neliela draugu loka patēriņam. Dziesma radās brīdī, kad šaubījos, vai jebkad vēl radīsies iespēja uzstāties un dalīties ar problēmām, kas nebūt nav unikālas, toties lika man pieķerties skaņdarbiem, lai novērstu savu uzmanību un rehabilitētos. To pasakot skaļi, jūtos kā diletants, bet mūzika ir tā, kas mani vienmēr ir darījusi brīvu, un tas ir bijis īpaši aktuāli, ejot cauri neskaitāmām pašizolācijām un redzot, kā kara sekas ietekmē līdzcilvēkus."

"Baby Lightning" stāsta par līdzatkarību un pašvērtējuma stiprināšanu, nebalstot to uz romantiska partnera klātesamību. Lai gan šis pavisam noteikti neaptver visu dziesmas būtību, autors ir vēlējies pārējo atstāt klausītāja interpretācijai. Dziesma veidota kā Alternative Country darinājums, un tapšanas procesā iedvesmas avoti bijuši tādi mūziķi kā Džefs Tvīdijs (Jeff Tweedy), Džeisons Izbels (Jason Isbell) un grupa "Drive-By Truckers".

Kristiāns savu vārdu pirmo reizi pieteicis mūzikas industrijai kā progresīvā/indie roka grupas "Be Reet" (2013 - 2017) līderis. Vēlāk ar segvārdu "Tavs puisis" nedēļas nogalēs sācis spēlēt DJ setus, sniedzis vairākus akustiskus koncertus un, izskanot 2020. gada vasarai, laidis klajā singlu "Hang of This".