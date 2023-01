Dziedātāja Diona iekaro kaimiņzemes "The Voice" žūrijas simpātijas

Diona izpildīja Demi Lovato dziesmu "Sorry not sorry", kas viņai pašai bija liels izaicinājums. "Sākotnēji nodomāju – man taču nav tik plašs diapazons kā Demi Lovato, kā gan es nodziedāšu šo dziesmu, bet biju gatava šim izaicinājumam. Ar dažādiem ieteikumiem, kā labāk nodziedāt, ko izdarīt vai pamainīt, lai būtu labāk, man ļoti palīdzēja vokālā pedagoģe Maija Sējāne, tāpēc milzīgs paldies viņai par to," saka Diona.