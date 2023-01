Enerģiskie kanādiešu rokeri "Billy Talent" koncertēs Rīgā

"Billy Talent" ierindojas starp 10 komerciāli visveiksmīgākajām pārdotajām kanādiešu grupām, un to apstiprina arī rinda apbalvojumu - 7 Kanādas mūzikas "Juno Awards" balvas un 23 nominācijas tai; 10 "Much Music Video Awards" balvas no kopumā 32 nominācijām. Kanādas roka radio viņi ir ieguvuši trīs Nr.1 hitus, kuri 20 nedēļas pēc kārtas saglabāja pirmo pozīciju topā – sešus Top 5 hitus un sešus Top 10 hitus.

Grupas debijas albums "Billy Talent" tika izdots 2003. gada rudenī un saņēma atzinīgu novērtējumu mūzikas kritiķu vidū. Ar hitiem "Try Honesty", "The Ex", "River Below" un "Nothing to Lose" albums sasniedza Kanādas albuma topa 6. vietu un trīskāršu platīna statusu. Arī grupas nākamie albumu turpinājumi "Billy Talent II" un "Billy Talent III" ir saņēmuši trīskāršu platīna statusu. 2016. gadā izdotais albums "Afraid of Heights" debitēja mūzikas albumu topā pirmajā vietā ne tikai Kanādā, bet arī Vācijā, Šveicē un Austrijā.