Zināma "Supernovas" pusfinālistu uzstāšanās secība

4. Toms Kalderauskis

“When It All Falls” stāsta par dzīves nebeidzamo skrējienu. Tomes teic: “Daudz mēģinām paspēt vienlaicīgi, tāpēc kļūdamies un krītam, atkal ceļamies un skrienam. Bet kāda no tā visa jēga? Pēc kā mēs skrienam? Kurā brīdi būs pietiekami?” Mūziķis uzskata, ka jēga ir jāatrod katram pašam. Galvenais ir turpināt skriet, varbūt nedaudz lēnākā tempā, bet pieredzēt visu, ko var no šīs dzīves ņemt. Tas ir maratons, nevis sprints.