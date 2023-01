Konkursa „Supernova 2023” jaunākā dalībniece laiž klajā savas dziesmas video

Nedēļu pirms konkursa pusfināla sešpadsmitgadīgā talantīgā dziedātāja Luīze Vītola – ar skatuves vārdu Luīze – skatītājiem piedāvā savas dziesmas "You To Hold Me" video versiju. Mūzikas un teksta autore ir pati Luīze, aranžējumu un skaņas ierakstu veicis Kaspars Ansons, video autors – Krišjānis Pleiko.