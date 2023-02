Koris kā dvēseles daļa

Mums par lielu prieku, koris "Anima" kopš sava pastāvēšanas laika vienmēr un ar ļoti labiem panākumiem ir piedalījies Dziesmu karos, kur mēs sevi esam pierādījuši kā vienu no labākajiem koriem Latvijā. Esam no tiem koriem, kas ne tikai gatavojas Dziesmu svētkiem, bet kam tie ir viens no pieturas un atskaites punktiem. Ikdienā mums patīk meklēt jaunus izteiksmes veidus, jaunas koncertprogrammas, tādus jaunus muzikālus piedzīvojumus, kādi līdz šim nav piedzīvoti, bet turpmākajos mēnešos mēs savu uzmanību vērsīsim uz Dziesmu svētkiem, kurus vēlamies no sirds izbaudīt.