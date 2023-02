Sadalītas prestižās "Grammy" balvas: Bejonse uzstāda rekordu, saņemot četrus apbalvojumus

Kā gada dziesmas autore tika apbalvota Bonija Raita par kompozīciju "Just Like That".

Šogad Bejonse albums "Renaissance" atzīts par labāko deju un elektroniskās mūzikas albumu, un ar "Grammy" tika godalgotas trīs šī albuma dziesmas: "Cuff It" kā labākā R&B dziesma, "Plastic off the Sofa" kā labākais tradicionālais R&B izpildījums un "Break My Soul" kā labākais deju un elektroniskās mūzikas ieraksts.