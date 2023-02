Pie skatītājiem atgriežas neērto tēmu raidījums "Zilonis studijā"

“Sabiedrībai, gluži kā mums katram indivīdam atsevišķi, vienmēr ir vieta izaugsmei. Uzskatu, ka visa pamatā ir izglītība, un te es nerunāju tikai par skolas solu, bet arī par to, cik dažādu informāciju mēs sevī uzsūcam un ko ar to iesākam tālāk. Es saku paldies un priecājos par ikvienu, kurš nolēma ieslēgt “Ziloni studijā” pirmo sezonu, atvērt savu prātu un uzklausīt dažādas pieredzes un viedokļus. Arī jaunajā sezonā rūpēsimies par tematiem, kuri liks aizdomāties un uzdot sev jautājumu - vai mana pārliecība un nostāja ir pietiekami pamatota, lai es ar karoga kātu dotos parādē un kliegtu - ir tā, nevis citādāk!” pārdomās par aizvadīto un gaidāmo sezonu dalās viens no raidījuma vadītājiem Oskars Lepers.