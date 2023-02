Bejonsē nokavē "Grammy" balvas saņemšanas brīdi pavisam cilvēcīga iemesla dēļ

Pēc tam, kad viņas dziesma "Cuff It" saņēma balvu kā labākā R&B dziesma, to uz skatuves pieņēma producenti "The Dream" un Nīls Rodžerss.

Šogad Bejonsē albums "Renaissance" atzīts par labāko deju un elektroniskās mūzikas albumu, un ar "Grammy" tika godalgotas trīs šī albuma dziesmas: "Cuff It" kā labākā R&B dziesma, "Plastic off the Sofa" kā labākais tradicionālais R&B izpildījums un "Break My Soul" kā labākais deju un elektroniskās mūzikas ieraksts.