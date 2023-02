Piešķirti 15 miljoni eiro Vāgnera nama atjaunošanai un sākta tehniskā projekta izstrāde

Piesaistīti eksperti arī no citām valstīm - piemēram, teātra tehnoloģijas risinājumus izstrādās "Theater Advies" no Nīderlandes, savukārt kā konsultanti teātra akustikas jautājumos darbosies speciālisti no "Nagata Acoustics" Jasuhisas Tojotas vadībā, kas piedalījušies Elbas Filharmonijas un Parīzes Filharmonijas projektēšanā, kā arī daudzos citos projektos.