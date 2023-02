"Sudden Lights" atklāj, vai plāno mainīt savu priekšnesumu lielajā Eirovīzijā

Savukārt par priekšnesuma pārnešanu uz lielo Eirovīziju, grupas solists saka: "Tas mērogs, protams, ir pavisam cits. Es domāju, ka tas pats galvenais mums ir to enerģiju, ko mēs varējām izdarīt šeit uz mazās Latvijas skatuves - kā ar to enerģiju aizpildīt to milzīgo skatuvi, to milzīgo arēnu. Bet vēstījums nemainīsies un priekšnesuma koncepts paliks tāds pats."