“Pa taisno kosmosā!” – pianists Rihards Plešanovs iepazīstina ar pirmo soloalbumu “Les Flexibles”

“Es gribēju, lai dzeja arī ir kā mūzika – zināju katra autora individuālo runasveidu un arī saturu, kuru viņi pauž savā dzejā. To visu ņemot vērā, es arī viņus savienoju ar attiecīgiem skaņdarbiem, no kuriem iedvesmojoties, viņi bija rakstījuši dzeju. Tā bija arī vēlēšanās savienot kopā it kā, no malas skatoties, divas dažādas, nesavienojamas pasaules. Jo mūzika ir par kaut ko citu, dzeja ir par kaut ko citu, bet – kaut kādā mistiskā veidā viņas savienojas.